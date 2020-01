Ruas junto ao “Mercadante” vão receber pavimentação

A Secretaria de Obras da Prefeitura de Apucarana iniciou um levantamento técnico para viabilizar melhoria asfáltica em trechos de mais uma localidade. Tecnicamente conhecida como quadras 89 e 90, a área situada aos fundos da subestação da Copel, junto ao Núcleo Habitacional José Mercadante, vai receber asfalto novo e plantio de grama nas laterais.





A urbanização foi confirmada nesta semana pelo prefeito Júnior da Femac, que vistoriou as quadras na companhia do secretário Municipal de Obras, Herivelto Moreno. “A execução deste investimento simboliza uma das bandeiras da gestão Beto Preto, que é atender a cidade dos bairros para o centro”, salienta o prefeito, lembrando que recentemente a administração municipal atingiu um marco histórico, levando pavimentação asfáltica a 100% dos bairros de Apucarana. “Em sete anos pagamos uma dívida social com a população, executando quase 100 quilômetros de asfalto novo, atendendo regiões que esperaram pela benfeitoria por até 40 anos”, frisa Júnior.



Com relação às quadras 89 e 90, informa o secretário de Obras Herivelto Moreno, o próximo passo será a execução do projeto. “A partir desta autorização por parte do prefeito, vamos agora realizar os levantamento técnicos necessários para incluir a obra dentro do orçamento de obras previsto para o ano”, esclareceu. De acordo com ele, antes destes estudos não é possível mensurar o valor do investimento a ser licitado.



Micropavimento – Em abril do ano passado, a prefeitura já havia executado melhorias nas vias do bairro vizinho, Núcleo Habitacional José Mercadante. Com investimento na ordem de R$60 mil, com recursos do caixa municipal, o então prefeito Beto Preto (PSD) autorizou a aplicação de uma camada de micropavimento. “Ao todo foram rejuvenescidos 5 mil metros quadrados das ruas José Manzano, Demétrio Truch, Ana Pietro Fernandes Machado, Belo Horizonte e Osvaldo Pimenta”, lembra Herivelto Moreno, secretário Municipal de Obras.