Deputada libera R$ 1,9 milhão à UTFPR de Apucarana

A deputada federal Luísa Canziani (PTB) esteve nesta segunda-feira em Apucarana, onde liberou recursos no valor de R$ 1,9 milhão para a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). São R$ 1 milhão que ela conseguiu pessoalmente junto ao orçamento da União para o setor educacional e mais R$ 900 mil referentes a uma emenda parlamentar do ex-deputado federal Alex Canziani (PTB), a qual encontrava-se engavetada e praticamente perdida.

A deputada foi recebida pelo diretor geral do campus da UTFPR, professor Marcelo Ferreira da Silva, e funcionários. De acordo com o diretor, parte do dinheiro será investida na conclusão da quadra esportiva coberta e parte na aquisição de equipamentos para o curso de Engenharia Elétrica, que já está funcionando e neste ano deverá passar pelo reconhecimento do Ministério da Educação.

“São recursos fundamentais para que vêm neste momento para a nossa instituição de ensino superior”, afirmou Marcelo Ferreira, agradecendo à deputada pela sua dedicação à UTFPR. Ele aproveitou para pedir recursos também para construção de guaritas nas entradas principal e secundárias do campus.

A deputada disse que conseguiu a liberação de recursos no apagar das luzes de 2019, numa reunião à noite no último dia de trabalho do Ministério da Educação antes do recesso. “Tudo aconteceu aos 45 minutos do segundo tempo”, disse Luísa Canziani relatando seu esforço para garantir esses recursos para a instituição de Apucarana.

Ainda nesta segunda-feira, ela esteve liberando recursos para Califórnia e Rio Bom. Nesta terça ela estará em Novo Itacolomi, Borrazópolis, Kaloré e São João do Ivaí. São recursos que contemplam as áreas de saúde, pavimentação asfáltica e aquisição de ônibus escolar.