Padre Rezende assume Catedral e anuncia novos horários de missas 

O padre José Roberto Rezende, assumiu oficialmente no domingo (5), a administração da Catedral Nossa Senhora de Lourdes, de Apucarana. O religioso anunciou novos horários de missas.

Segundo Rezende, a partir de agora, haverá missas às 12 e também às 18h15, todos os dias na catedral.

"Nos finais de semana, as celebrações continuam no mesmo horário. De segunda a sexta, todos os dias, teremos missas às 12 e às 18h15. Vamos nos organizar para realizar missas semanais nas capelas da catedral e pelo menos uma mensa nas diaconias," disse.

Padre Rezende ainda comentou da alegria em poder atuar na catedral. "Minha história com a catedral vai longe, meus pais se casaram aqui, eu fui batizado, crismado e ordenado padre na catedral. Louvado seja Deus. Estou alegre, sem medo de ser feliz. Aqui tem um povo que ama Deus, vamos continuar a evangelização, estamos com as portas, braços e sorrisos abertos," declara o padre.

O bispo da Diocese de Apucarana, Dom Carlos José, ressaltou que é normal que transferências aconteçam. Além disso, contou que a sugestão do Padre Rezende para assumir a catedral, partiu do próprio monsenhor Roberto Carrara.

"Em primeiro lugar foi uma indiciação do monsenhor, que nos apresentou o nome do padre Rezende, analisamos, conversamos e decisão foi tomada. Estamos seguindo uma orientação do direito canônico, que aos 75 anos que os padres que estão na administração entreguem os cargos. Agora padre, bispo, vamos ser até na hora da morte," detalha o Bispo.

Dom Carlos aproveitou também para anunciar que o espaço existente na catedral, que era usado como moradia, será desativado.

"Aqui nesse espaço vamos usar para questões administrativas e também para o trabalho de pastorais. O monsenhor e o padre Rezende, vão morar em apartamentos, próximos da catedral," finaliza.

O monsenhor Roberto Carrara que atuou a frente da catedral por décadas, celebrou uma missa ontem, e agora vai passar um período de férias. Ele foi para o interior de São Paulo, visitar parentes. Quando retornar deve decidir se continua na cidade, na função de vigário, juntamente com os padres Anderson Bento e José Felipe de Meira.