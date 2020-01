Ex-vereador de Apucarana morre após receber ligação de falso sequestro

Morreu na madrugada desta segunda-feira (6), o ex-vereador de Apucarana, Disnei Leugi, aos 77 anos.

Segundo familiares, Disnei sofreu um infarto. A princípio, ele passou mal após receber uma ligação de um homem que tentava aplicar o golpe do falso sequestro. Disnei era muito conhecido e querido na cidade. Ele era tio do vereador Lucas Leugi.

A filha do ex-vereador, Camila, falou sobre o ocorrido:





O corpo de Disnei Leugi será velado no plenário da Câmara de Vereadores de Apucarana e o sepultamento está marcado para as 9 horas, de terça-feira (7), no Cemitério Cristo Rei, de Apucarana.



A Câmara Municipal de Apucarana lamentou com profundo pesar o falecimento do ex-vereador Disnei Leugi e divulgou uma nota de pesar.