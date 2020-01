Roubo de sítio em Arapongas termina com ladrão preso em Apucarana

Ladrões invadiram um sítio na noite de ontem (05), na estrada São Luiz, Zona Rural de Arapongas. O morador relatou à polícia que eram 6 bandidos, todos com o rosto coberto, que ameaçaram o proprietário e sua família a todo instante, e exigiam dinheiro e implementos agrícolas. No local, funciona uma granja. As vítimas relataram que a propriedade foi toda vasculhada, e que, dos seis bandidos, três estavam armados. Eles roubaram do local 6 celulares, 1 espingarda calibre 12 e quantia em dinheiro que não foi divulgada, e em seguida, fugiram.

A polícia realizou diligências para encontrar os criminosos. Os policiais de Arapongas tiveram apoio da polícia militar de Apucarana, para capturar os responsáveis pelo roubo, que foram encontrados pela equipe do 10º BPM, em uma estrada rural, dirigindo um veículo Parati. Quando foi feita a tentativa de abordagem, os ladrões fugiram da equipe em alta velocidade, e abandonaram o veículo próximo a uma plantação de soja, por onde se esconderam para fugir a pé. Houve troca de tiros entre bandidos e policiais, mas ninguém se feriu.



Durante a perseguição, os policiais identificaram um dos elementos que estavam no carro, já conhecido no meio policial, e foram até o endereço dele, na tentativa de captura-lo. Chegando ao local, a equipe policial flagrou o suspeito, de 29 anos, chegando em sua residência todo sujo de barro, e armado com uma pistola de calibre 380 cromada carregada com nove munições intactas. Foram realizadas buscas na residência e localizado uma outra pistola de fabricação artesanal carregada com uma munição de calibre 22.



O veículo Parati utilizado na fuga, juntamente com os pertences dos moradores do sítio, foram encaminhados para delegacia de Apucarana e também foi feito contato com as vítimas do roubo para que pudessem fazer o reconhecimento dos objetos. Os outros criminosos conseguiram fugir.