Simepar prevê tempo estável hoje e chuva amanhã 

Nesta segunda-feira (6) volta a esquentar mais no estado a partir da tarde. Embora com presença de Sol, chuvas isoladas são previstas, principalmente ao norte e em parte do leste do estado. Contudo, uma nova frente fria avança até o extremo sul do país e as condições de instabilidade atmosférica se acentuam no Paraguai e sul do Mato Grosso do Sul. Com isto, no Paraná, algumas instabilidades ocorrem no oeste a noite, e podem se intensificar durante a madrugada de terça-feira na região, segundo o Simepar, Sistema Meteorológico do Paraná.

Ao amanhecer Apucarana registrou 18ºC, a temperatura durante a tarde deve chegar aos 29ºC. Não deve chover.

Na terça-feira (7) uma nova frente fria apresenta deslocamento a partir do Rio Grande do Sul. Entre o período da manhã e da tarde, instabilidades associadas a esta nova frente fria, provocam algumas chuvas no oeste do Paraná. As chuvas evoluem do Paraguai e sul do Mato Grosso do Sul, até o estado. Nas demais regiões do estado, também ocorrem chuvas, mas principalmente do período da tarde para a noite.



Amanhã a temperatura deve chegar na casa dos 22ºC, existe a previsão de pelo menos 15 milímetros de chuva.