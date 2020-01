PM de Apucarana prende dois homens que usavam adolescente para o tráfico

A polícia militar de Apucarana prendeu, na madrugada deste domingo (05), dois rapazes, no Núcleo Habitacional Michel Soni, por suspeita de corrupção de menor. Um adolescente de 17 anos também foi apreendido.

Através de denúncias da comunidade, os policiais souberam que no local haveria comercialização de drogas, e que dois maiores de idade estariam usando um adolescente para comercializar e entregar as drogas.



A equipe policial foi até o endereço denunciado, e já no primeiro momento, encontrou três pessoas sentadas na calçada em frente ao local, dois maiores de idade, e um adolescente de 17 anos. Eles receberam voz de abordagem, e durante a revista, os policiais encontraram somente dinheiro trocado com os maiores de idade.

Já com o menor, foram encontradas 48 pedras de crack, pesando 10,66 gramas, mais duas porções da mesma droga pesando 0,29 gramas.



Diante da situação, todos foram encaminhados para a delegacia da cidade.