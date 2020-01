Centro da Juventude: obra em piscina atinge metade do cronograma

Os serviços de reforma, implantação de cobertura e sistema de aquecimento da piscina do Centro da Juventude, localizado no Jardim Diamantina, estão em fase adiantada. A constatação é do prefeito Júnior da Femac que, nesta semana, vistoriou o canteiro de obras na companhia do secretário de Obras Herivelto Moreno. Segundo medição, a empreiteira contratada via licitação já executou 50% do contrato.

“Esta benfeitoria é mais uma ação da gestão Beto Preto em prol da qualidade de vida da população. Com esta revitalização, poderemos oferecer atividades de natação e hidroginástica ao longo de todo o ano, como já acontece na piscina do Complexo Lagoão, independente do clima externo”, destaca o prefeito Júnior da Femac.

O projeto em execução transforma a piscina, antes descoberta e sem aquecimento, em um novo centro de treinamento aquático. “A parte mais pesada e complicada já está toda executada, como as paredes do entorno da piscina e estrutura da cobertura. A partir de agora entra o acabamento com colocação de azulejos e outros revestimentos, pintura e instalação do sistema de aquecimento da piscina semi-olímpica que conta com 25 metros de comprimento e seis raias”, informa o prefeito. Segundo ele, a obra contempla ainda a construção de dois vestuários e banheiros.

A secretária Municipal de Esportes, Jossuela Pinheiro, destaca a importância da obra para os moradores da região. “Em Apucarana, a gestão Beto Preto/Júnior da Femac trabalha o Esporte em todas as modalidades. As praças esportivas são para o uso da comunidade. Se hoje a terceira idade desta região da cidade tinha que se deslocar até o Lagoão para a hidroginástica, em breve terá uma piscina aquecida perto de casa”, assinala a secretária.

O investimento é de R$ 502 mil, com recursos do próprio Município, e está sendo executada pela empresa Pires Construções e Empreendimentos, de Apucarana. “No total, são R$ 407 mil investidos na obra e outros R$ 95 mil na implantação dos sistema de aquecimento”, finaliza o prefeito Júnior da Femac.