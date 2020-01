Sanepar entrega nova rede de distribuição de água do centro de Apucarana

A Sanepar acaba de concluir a obra de modernização da rede de distribuição de água da área central de Apucarana, num total de 50 km de extensão e que envolveu um investimento de R$ 10 milhões. A notícia foi anunciada pelo gerente do escritório regional da empresa, Luiz Carlos Jacovassi, durante reunião com o prefeito Junior da Femac, na tarde de hoje (3).

“No próximo dia 12, um domingo, vamos desativar o sistema antigo e interligar a nova e moderna rede ao sistema de distribuição da Sanepar. A interligação vai acontecer na área entre a Avenida Curitiba e Rua Galdino Gluck Junior”, informa Jacovassi. A obra envolveu a troca da tubulação de ferro fundido feita na década de 50, por uma de PVC, mais moderna e de diâmetro maior.

“É um investimento importante e necessário, atendendo o aumento da demanda de água na região central devido ao crescimento da cidade e prevendo novos empreendimentos imobiliários, principalmente verticais, para os próximos 30 anos”, comemora Junior da Femac. Ele destaca que os projetos tiveram acompanhamento do ex-prefeito e secretário de Estado da Saúde, Dr. Beto Preto, e aval do governador Ratinho Júnior.

Jacovassi ainda apresentou ao prefeito outras 6 obras que a Sanepar acaba de executar na cidade e encontram-se em fase de teste, somando juntas um investimentos de quase R$ 13 milhões (R$ 12.934.501,71). A maior delas, de R$ 9.408.170,00, é a do reservatório do Parque da Raposa, com capacidade de 2 milhões de litros de água e que deve ser inaugurado em fevereiro.

“Começamos o ano com essa notícia maravilhosa. A Sanepar está entregando neste início de 2020 R$ 23 milhões em obras na nossa cidade. São investimentos que refletem na qualidade de vida de nossa população e garantem mais uma condição essencial para atrair novos investimentos imobiliários, no comércio e na indústria do município”, avalia Junior da Femac.