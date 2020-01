Fim de semana deve ter pancadas de chuva em Apucarana e região

No sábado (4) teremos um dia característico de verão na maior parte do Paraná. A massa de ar que predomina no Estado é aquecida, por isso as temperaturas ficam elevadas. A partir da tarde áreas de instabilidade isoladas e rápidas atuam nas diversas regiões, com baixo risco de temporais. No leste, entre a região de Curitiba e o litoral, não aquece tanto e há previsão de chuva em vários momentos do dia, informou o Simepar, Sistema Meteorológico do Paraná.

Ao amanhecer Apucarana registrou 17ºC, a temperatura máxima deve ser de 28 ºC. Existe a possibilidade de pancadas de chuva.

Poucas mudanças nas condições do tempo no Paraná neste domingo (5). O ar quente e com altos índices de umidade segue presente no Estado, favorecendo a formação de áreas de instabilidade principalmente a partir da tarde. Condição para temporais é baixa. No litoral presença de muitas nuvens.



A temperatura deve chegar na casa dos 26ºC.