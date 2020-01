Novo cura da Catedral Nossa Senhora de Lourdes será empossado neste domingo, em Apucarana

Neste domingo (4), acontece a missa de posse do padre José Roberto Rezende como cura da Catedral Nossa Senhora de Lourdes, de Apucarana. O religioso substituirá o monsenhor Roberto Carrara que atuou a frente da catedral por décadas. A decisão foi anunciada em novembro pelo bispo da Diocese de Apucarana, dom Carlos José de Oliveira.

Rezende tem 54 anos de idade e 28 de ordenação. Esta será a terceira vez que ele assume uma paróquia em Apucarana. O padre já foi administrador Paroquial de Nossa Senhora Aparecida e Pároco da Nossa Senhora de Fátima e São Benedito. Também trabalhou em Itaguajé, Santa Inês, Nossa Senhora das Graças e Guaraci como Pároco e Vigário Paroquial em Astorga. Nos últimos sete anos atuou como pároco da Paróquia Santa Rita de Cássia, em Arapongas.

"A última missão terminou semana passada na Santa Rita de Cássia, em Arapongas. Lá foi uma experiência de término da construção do Templo. Trabalhos Pastorais diversos como em outras localidades. Entretanto, um apelo muito forte aconteceu na área social, com os trabalhos da promoção humana em parceria com a Sagrada Família, o Coral das Crianças e a Orquestra de Câmara: dois projetos sociais abençoados", destaca.

Rezende considera administrar a catedral como um novo desafio pelo qual está preparado. "Estou muito pronto e obediente ao chamado de Deus na pessoa de Dom Carlos José de Oliveira, nosso Pastor, que convidou-me para a nova missão", afirma.

De acordo com o padre, a população não deve aguardar grandes revoluções. "Será um trabalho em união e obediência ao nosso Pastor e com a colaboração dos meus irmãos, Vigários Paroquiais Monsenhor Roberto Carrara, Padre José Felipe de Meira e Padre Anderson Cândido Bento", assinala.

A missa de posse está marcada para começar às 19h30, na Catedral Nossa Senhora de Lourdes.

O QUE É O CURA?

Cura é o sacerdote responsável pela administração de uma catedral. Tem a função de promover, por encargo do bispo, a vida eclesial na Catedral, em todas suas dimensões, com particular atenção para aquilo que é próprio da igreja-mãe de toda a Diocese, neste caso a Catedral Nossa Senhora de Lourdes.