Idoso que morreu atropelado em Apucarana é identificado

O idoso que morreu atropelado na noite de sexta-feira (3) em Apucarana foi identificado. Algemiro Alves Bezerra de 82 anos atravessa a Avenida Minas Gerais, quando foi atingido por dois carros.

Segundo testemunhas, o idoso primeiro foi atropelado por um carro com placas de Apucarana, que era conduzido por uma mulher. Ela ficou em estado de choque. Depois, um outro veículo, um Corsa, também passou por cima do senhor.

O idoso morava sozinho em uma casa na Vila Nova. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel (Samu) estiveram no local e tentaram reanimar o senhor, mas ele morreu no local.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou a ocorrência. Veja o vídeo do socorro do idoso.