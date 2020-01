Adolescente é apreendido suspeito de tráfico de drogas em Apucarana 

Um adolescente de 17 anos foi apreendido suspeito de tráfico de drogas em Apucarana. Com o jovem, a Polícia Militar (PM) encontrou pedras de crack. Ele estava na Rua Periquito, no Recanto do Lago, quando foi abordado pela Polícia Militar (PM).

Segundo a PM, foi encontrado no bolso do shorts do adolescente um pote de plástico, dentro estavam seis pedras de crack.

Conforme a polícia, o garoto já foi apreendido outras vezes pelo mesmo delito, tráfico de drogas.

Na delegacia, o jovem confessou que estava vendendo cada pedra, por R$10.