Um homem foi atropelado na noite desta sexta (3), na Avenida Minas Gerais, em Apucarana, em frente à Bovo. Ele não resistiu aos ferimentos causados pela batida e morreu no local do acidente.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel (Samu) estiveram no local e tentaram reanimar a vítima.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também registrou boletim de ocorrência. O corpo do homem foi levado ao Instituto Médico Legal (IML).

Em breve mais informações.