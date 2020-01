Polícia Militar faz blitz na zona rural de Apucarana

A Polícia Militar (PM) realizou uma blitz na tarde desta sexta-feira (3), no cruzamento da estrada do Rio Cerne com a estrada Cem Alqueire, na zona rural de Apucarana.

Segundo a PM, a equipe da patrulha rural comunitária fez abordagens de veículos, com objetivo de localizar ilícitos e prevenir a ocorrência de crimes pela região. Contudo, devido ao tempo chuvoso, houve pouco tráfego de veículos pela estrada.

Durante o bloqueio foram abordados diversas pessoas e veículos, mas nada de ilícito localizado.