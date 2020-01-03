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Apucarana

Agência do Trabalhador oferta 25 vagas de emprego 

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Foto: TNOnline
Foto: TNOnline

A Agência do Trabalhador informa que 25 vagas de emprego estarão disponíveis nesta segunda-feira (6). Confira a lista de oportunidades. 

AÇOUGUEIRO (DESOSSADOR) 1
AUXILIAR DE ELETRICISTA (AUTOMOTIVO) 1
AUXILIAR DE COZINHA 1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO 1
ATENDENTE (SERVIÇOS FINANCEIROS) 1
CONFERENTE DE CARGAS (FAZER LIMPEZA) 1
COSTUREIRO(A) EM SÉRIE 6
ELETRICISTA (AUTOMOTIVO) 1
FUNILEIRO DE AUTOMÓVEIS 1
OPERADOR DE CAIXA (LANCHONETE) 1
PINTOR DE AUTOMÓVEIS 1
POLIDOR DE AUTOMÓVEIS 1
PROMOTOR DE VENDAS 1
VENDEDORA (LOJA DE PRESENTES) 1

VAGAS PARA DEIXAR CURRICULUM Quantidade
AUXILIAR DE ESTOQUE (MÓVEIS) 2
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH D) 1
PORTEIRO DE EDIFÍCIOS 1
VENDEDOR(A) (MÓVEIS) 2

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