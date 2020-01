Apucarana projeta recapeamento de ruas em paralelepípedo

O prefeito de Apucarana, Júnior da Femac, percorreu nesta semana diversos bairros visando identificar demandas a serem atendidas pela prefeitura. Em passagem pela região do bairro Igrejinha, determinou ao secretário Municipal de Obras, Herivelto Moreno, estudo para viabilizar o recapeamento asfáltico de trechos ainda em paralelepípedo das ruas Bela Vista, Francisco Corrêa Assis e Horeslau Saviski.



“Recentemente, com a autorização da pavimentação do Jardim Santiago, atingimos um marco histórico ao levarmos asfalto para 100% dos bairros de Apucarana. A execução de recape em trechos ainda em paralelepípedo é outra marca do planejamento da gestão Beto Preto, que vamos agora viabilizar para estas vias”, assinala o prefeito Júnior da Femac.

Segundo explica o secretário Herivelto Moreno, um levantamento técnico será realizado a partir de agora visando a execução da melhoria. “Temos em vigência uma ata de registro de preços para a contratação de até 200 mil metros quadrados de reperfilamento asfáltico. Diante da indicação destas ruas por parte do prefeito, vamos providenciar os estudos e projeto necessários para incluir os serviços dentro do cronograma”, explica Moreno. Segundo ele, ainda não é possível estabelecer um prazo para a execução das obras.