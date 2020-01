Reunião discute esquema de segurança da festa dos 76 anos de Apucarana

O sistema de segurança pública para a Festa de Aniversário de Apucarana já começou a ser planejado. O assunto foi tratado nesta sexta-feira (03) durante reunião entre o prefeito Junior da Femac, membros da comissão organizadora dos festejos e autoridades policiais.

A principal preocupação é quanto aos shows, especialmente da dupla Bruno e Marrone. “Um ranking nacional aponta que nos últimos 25 anos as músicas da dupla Bruno e Marrone estão entre as três mais tocadas no Brasil. Por isso, acreditamos que o show irá reunir entre 40 e 50 mil pessoas”, projeta Junior da Femac.

A programação de shows, que acontecerão na Praça Rui Barbosa, iniciará no dia 24 e se estenderá até o dia 27. Além da dupla Bruno e Marrone, haverá também shows com artistas locais, praça de alimentação e também a tradicional Prova Pedestre 28 de Janeiro.

A intenção, conforme Junior da Femac, é montar um esquema de segurança nos moldes do ano passado, quando foram registradas poucas ocorrências. “Queremos que a segurança seja novamente uma marca da festa, garantindo que a celebração dos 76 anos de Apucarana seja um momento de alegria e de confraternização das famílias de Apucarana”, ressalta.

O prefeito afirma que outro destaque da programação e que reunirá grande número de pessoas é a tradicional Prova Pedestre 28 de Janeiro. “A prova deverá ter a participação de cerca de 3.500 atletas e uma das características desta prova é o grande público que prestigia o evento, reunindo ao longo do percurso entre 10 e 15 mil pessoas”, reitera, citando a importância das forças policiais na interdição das ruas e para disciplinar o trânsito nas proximidades.

Junior da Femac afirma ainda que serão montados três palcos. “Um somente para a prova pedestre, outro para os shows principais e um terceiro, que é o palco alternativo, onde se apresentarão os artistas de Apucarana. Passamos todos esses detalhes para que a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Guarda Municipal possam fazer o planejamento necessário”, pontua.

De acordo com o major Marcos José Fácio, sub-comandante da 10º Batalhão da Polícia Militar (10º BPM), o objetivo é repetir o esquema de segurança do ano passado. “Estaremos fazendo uso de drones e também já fizemos o pedido para o Comando Geral da Polícia Militar, de um caminhão com um sistema de vigilância por câmeras. Fizemos a mesma solicitação no ano passado e esperamos na festa deste ano sermos atendidos novamente”, afirma.

Além do major Fácio, esteve também presente na reunião o major Vilson Laurentino da Silva, representando o 10º BPM, o major André Lopes, comandante do 11º Grupamento do Corpo de Bombeiros e que esteve acompanhado do capitão Rossato, além do delegado-adjunto da 17ª Sub-divisão da Polícia Civil, Marcos Felipe da Rocha Rodrigues, e de Jefferson Zanon, supervisor da Guarda Municipal de Apucarana. Representando a Prefeitura, participaram o secretário municipal de Indústria, Comércio e do Emprego, Edison Estrope, Jossuela Pinheiro, secretária municipal de Esportes e Lazer, e Mário Felipe, coordenador de turismo da Secretaria da Promoção Artística, Cultural e Turística de Apucarana (Promatur).