Mais de 1600 pessoas já garantiram as inscrições da Prova 28 de Janeiro

Em menos de um mês, 1686 já garantiram a participação na Prova 28 de Janeiro. As inscrições para a corrida, que acontece em Apucarana, foram abertas no dia 17 de dezembro de 2019. A informação foi repassada pela secretária de esportes Jossuela Pinheiro.



Das 1686 pessoas que já se inscreveram, 686 são mulheres. A participação do público feminino vem aumentando a cada edição.

Em 2016, 703 mulheres participaram da prova. Em 2017 o número saltou para 791. Em 2018, 903 mulheres correram pelas ruas da cidade e em 2019, 1161 mulheres correram cinco ou dez quilômetros.



Quem já participou uma vez, garante que é um momento único. "Eu já participei umas cinco vezes, e vou correr novamente. É muito emocionante, o público apoiando, gritando, incentivando. Eu já participei de outras provas, mas a 28 de Janeiro é especial de mais, não só porque é em Apucarana, mas também pela emoção," comenta Cláudia Aguiar, atleta.

Segundo Cláudia, a vida dela mudou após a corrida. Ela ainda faz um convite para as mulheres que querem correr, mas que por algum motivo ainda não foram para as ruas da cidade. "Eu comecei a correr pela minha saúde. A corrida faz a gente ter forças para superar alguns momentos, como a menopausa e depressão. Depois que eu comecei a correr, minha vida mudou. Se você tem vontade, vem para a rua, existem em Apucarana grupos de corrida, onde todos se respeitam, se ajudam e não deixam para trás. Correr é muito bom," finaliza.

A secretária Municipal de Esportes, Jossuela Pinheiro, informa que o único meio de inscrição é pela internet, através do site www.apucarana.pr.gov.br/corrida28. Até hoje(3), as inscrições para as provas principais, com percursos de 5 e 10 quilômetros, terão valor de R$50.

Já no período de 4 a 17 de janeiro, a taxa de participação passa a ser de R$60. “Para os atletas da Vinteoitinha e com 60 anos ou mais de idade, a inscrição será gratuita”, esclarece Jossuela

Na página de inscrição o atleta vai encontrar todas as informações que necessitar, como regulamento, percurso da prova que vai disputar e quais são as premiações, dias, locais e horários para a entrega do “kit do atleta”. “Nossa equipe também estará de plantão para fornecer orientações gerais pelo telefone 3422-5184. Pedimos a todos que não deixem para a última hora e efetuem inscrição junto ao site o quanto antes”, diz a secretária

Em 2019 a organização registrou a participação de 3.257 atletas no geral, sendo 655 atletas na Vinteoitinha, 1.602 atletas nos 5 quilômetros e 975 atletas nos 10 quilômetros, além de mais 25 atletas paralímpicos. Para 2020 a expectativa é superar esses números.

Com o tema “Corra em Apucarana, a Capital do Esporte no Paraná”, a 58ª edição da tradicional prova pedestre tem como parceiro máster o Governo Federal, através da Caixa Econômica Federal, e 19 patrocinadores entre entidades estatais, privadas e veículos de comunicação.

Os eventos esportivos, que marcam os 76 anos de Apucarana, serão realizados dia 25 de janeiro com largadas da Praça Rui Barbosa.