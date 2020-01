Simepar prevê pancadas de chuva no final de semana 

Nesta sexta-feira (3) o céu segue com maior presença de nuvens devido aos ventos que transportam umidade do Oceano. Nesta condição as temperaturas não se elevam muito e chuviscos/chuvas fracas ocasionais ocorrem durante o dia. Mar fica bastante agitado. No interior teremos temperaturas mais elevadas, com chuvas isoladas e rápidas a partir da tarde, informou o Sistema Meteorológico do Paraná, Simepar.

Ao amanhecer Apucarana registrou 18ºC, a temperatura deve chegar aos 25ºC. Existe a possibilidade de 12 milímetros de chuva.

No sábado (4) teremos um dia característico de verão no Paraná. A massa de ar que predomina no Estado é aquecida, por isso as temperaturas ficam elevadas. A partir da tarde áreas de instabilidade isoladas e rápidas atuam nas diversas regiões, com baixo risco de temporais.

A temperatura deve chegar na casa dos 25ºC e existe a previsão de pancadas de chuva, aproximadamente 5 milímetros.

No domingo (5) existe a possibilidade de chuva.