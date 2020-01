Consumidores aproveitam ‘saldão’ nesta sexta-feira

Centenas de consumidores estão aproveitando desde muito cedo as ofertas de queima de estoque de lojas de departamento no comércio de Apucarana nesta sexta-feira (03). Muitos até passaram a noite em frente as lojas, para poder aproveitar primeiro as promoções.

Em uma das lojas, que abriu as 6h da manhã, o movimento é intenso.

A costureira Maria do Carmo Sanches, de 45 anos, chegou cedo e garantiu sua compra. Ela vai levar 19 itens, entre travesseiros e eletrodomésticos. “Compensa muito, já faz 4 anos que venho, sempre procuro esperar essa promoção para comprar”, conta a consumidora.



A dona de casa Aparecida Campos Moreno, 61 anos, também garantiu seus produtos da promoção. Ela está levando para casa travesseiro, liquidificador, fritadeira, panela de pressão e batedeira. “Compensa muito esperar a data, guardo o dinheiro durante o ano, já pensando nesse dia, estou feliz com minhas compras”, garantiu.