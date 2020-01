Moradores denunciam som alto de  'jukebox' em Apucarana 

Durante a tarde de quinta-feira (2), moradores da Rua São Judas Tadeu, no Núcleo Dom Romeu Alberti, em Apucarana, denunciaram para a Polícia Militar (PM), que o som que vinha de uma 'jukebox', máquina de música, estava muito alto e incomodando que vive na região.

Conforme a PM, os moradores ainda falaram que por diversas vezes os clientes excedem o volume do som incomodando toda a vizinhança.

Segundo a equipe policial, a pelo menos uns 20 metros de distância do local, era possível ouvir o som alto.

Ao chegar no bar, uma mulher de 49 anos se apresentou como a responsável pelo estabelecimento. Ela desligou a máquina e foi levada para o cartório da PM, para a lavratura do Termo Circunstanciado referente a perturbação do sossego.

A PM informou que a máquina não foi apreendida devido ao tamanho incompatível com o compartimento de carga da viatura.