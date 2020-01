Apucarana anuncia nova obra do Programa Interbairros

Um trecho de 250 metros ainda não pavimentado entre as ruas Dr. Osvaldo Cruz e Osório Ribas de Paula, nas imediações da Vila Apucaraninha, vai integrar a próxima etapa do Programa Interbairros da Prefeitura de Apucarana. Idealizada pelo ex-prefeito Beto Preto, a iniciativa municipal promove o asfaltamento de ruas, em especial as responsáveis pela integração de comunidades.

O anuncio da obra foi feito nesta quinta-feira (02/01) pelo prefeito Júnior da Femac, em vistoria ao local. “O asfaltamento deste trecho, paralelo à linha férrea, vai criar uma nova opção de tráfego, facilitando a vida dos moradores”, pontua o prefeito.

Além de estar dentro do planejamento da gestão Beto Preto, Júnior salienta que esta etapa do programa é uma indicação do vereador Lucas Leugi. “O “Interbairros” tem cumprido muito bem o seu papel, melhorando a mobilidade em todas as regiões de Apucarana”, assinala.

O secretário Municipal de Obras, Herivelto Moreno, informa que a nova ligação asfaltada terá 9 metros de largura e contará com galeria para escoamento das águas da chuva, meio-fio e calçada. “Atendendo ao prefeito, vamos agora dar início à elaboração dos orçamentos visando a abertura da licitação para contratação de empresa especializada”, informa o secretário. A expectativa é de que dentro de 90 dias a obra possa ser autorizada.