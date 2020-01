18 cachorros fogem em Apucarana e Arapongas durante a virada de ano

O canil municipal de Apucarana e a Organização Protetora dos Animais de Arapongas (OPAA), receberam diversas ligações de pessoas que relataram que os animais fugiram de casa, após a queima de fogos, que aconteceu na virada do ano.

Em Apucarana, 11 cachorros fugiram. Os donos dos animais ligaram no canil e pediram por ajuda. "Nós pedimos fotos dos animais, e orientamos todas as pessoas sobre a importância dos cuidados com os cachorros, ainda mais nesse período festivo, onde algumas pessoas tem o costume de soltar fogos. Pedimos fotos, ao andar pela cidade, se encontrarmos esses animais, vamos recolher e chamar os responsáveis," detalha Luan Guapuruvu, gestor do canil.



Em Arapongas foram pelo menos oito cachorros. A presidente da ONG Meiry Farias, repassou que a organização recebeu os chamados através das redes sociais.

"As pessoas que tem animais, eles sabem que se assustam com o barulho dos fogos. Então é preciso eliminar os locais de fuga. Se a pessoa sabe que o animal tem medo, é preciso buscar formas de proteger esses animais. Agora estamos procurando belos bichinhos perdidos. Outra orientação, é colocar uma plaquinha com a identificação do cachorro, facilita muito," finaliza Meiry.

O número de cachorros que fugiram pode ser maior. Os dados repassados foram divulgados pelas duas instituições, após o pedido de ajuda dos donos dos animais.