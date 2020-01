Bombeiros falam sobre caso de bebê que se afogou em Apucarana; assista

Bombeiros fizeram esclarecimentos na tarde de hoje (02) sobre os procedimentos em casos de afogamentos acidentais. Assista:

Na tarde de ontem, uma criança de um ano caiu na piscina e se afogou em Apucarana, no Residencial Três Reis.

A equipe do Corpo de Bombeiros de Apucarana foi acionada, com o apoio do Samu, e encontrou o bebê inconsciente com parada cardiorrespiratória, mas conseguiu reanima-lo.

Segundo informações de familiares, a criança conseguiu abrir sozinha a porta que dá acesso à piscina e foi encontrada inconsciente minutos depois.

O bebê permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital Materno Infantil.