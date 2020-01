Médico de Apucarana assume presidência da Associação Paranaense de Psiquiatria

A Associação Paranaense de Psiquiatria (APPSIQ) dá posse à nova diretoria para o triênio 2020-2022, no próximo dia 18 de janeiro, na sede da Associação Médica Paranaense (AMP), em Curitiba. A entidade será comandada pelo médico psiquiatra Júlio Dutra, de Apucarana.

“Nós vamos dar continuidade a um trabalho que já existe desde 1967, ampliando nossa atuação em todas as regiões do estado. Um dos grandes objetivos da APPSIQ é oferecer informação e educação para a comunidade, além de aperfeiçoamento e atualização para os associados”, ressalta o médico psiquiatra Júlio Dutra, de Apucarana. Ele integrava a equipe anterior como vice-presidente na região Norte e agora assume a presidência pelos próximos três anos.

Júlio Dutra afirma que a APPSIQ quer se firmar como uma referência e como fonte de informação no universo da psiquiatria. Hoje são mais de 300 psiquiatras associados em todo o Paraná, sendo a única associação psiquiátrica legalmente constituída no estado vinculada à Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP). “Nossas atividades e projetos desenvolvidos estão em conformidade com a ABP, desde os cursos, pesquisas científicas, workshops e jornadas que realizamos”, ressalta o novo presidente.









Fazem parte da nova diretoria os seguintes profissionais:

Júlio César Nogueira Dutra, presidente (Apucarana)

Glauber Higa Kaio, vice-presidente capital (Curitiba)

José Cléber Feliciano Ferreira, vice-presidente centro (Guarapuava)

Fabiano Rosa Agostinho, vice-presidente sudoeste (Cascavel)

Cleto Rocha Pombo Filho, vice-presidente noroeste (Maringá)

Fernanda dos Santos Vargas Ilário Nedel, vice-presidente norte (Londrina)

Marcelo Daudt Von der Heyde, diretor-secretário (Curitiba)

Paulo André Pera Grabowski, diretor-secretário adjunto (Curitiba)

Cleverson Higa Kaio, tesoureiro (Curitiba)

Osmar Hatzke, tesoureiro adjunto (Curitiba)

Conselho fiscal:

Raphael Mascarenhas Martins Barros (Cianorte)

Caros Alberto Peixoto Baptista (Curitiba)

Thiago Fuentes Mestre (Maringá)

Danielle Cristina Geiss Santos Zamuner (Toledo)

Paulo Hideo Kozima (Londrina)