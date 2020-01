Quinta-feira com céu parcialmente nublado e pancadas de chuva, em Apucarana e região

A quinta-feira (2) começou com o céu parcialmente nublado, em Apucarana e região. Segundo o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), mesmo com chuva, o tempo deve continuar abafado com temperaturas até 29ºC.

De acordo com o Simepar, uma frente fria segue avançando pelo Oceano, entre o litoral do Paraná e São Paulo, nesta quinta-feira. No leste, entre Curitiba e as praias, as precipitações são mais significativas, pois os ventos também contribuem para ingresso de umidade do Oceano. No interior fica abafado, com temporais isolados preferencialmente à tarde.



Na sexta-feira, também deve chover, contudo sol deve aparecer com mais intensidade com máxima de 25ºC e mínima de 18ºC.