Início de ano terá clima instável na região, prevê Simepar

De acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (SIMEPAR), o primeiro dia do ano será parcialmente nublado, com máxima de 29º C com sensação térmica de até 32ºC em Apucarana. Existe probabilidade de chuva de até 10 mm durante a tarde.

Ao longo da semana, as temperaturas se mantém entre mínimas de 17ºC e máximas de até 30ºC, com pancadas de chuva ao longo do dia, e céu parcialmente nublado.



A partir de terça-feira (07), um volume maior de chuvas está previsto para a região, e a temperatura máxima não deve passar dos 28ºC.