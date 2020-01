PM de Apucarana realiza abordagens e apreende maconha durante Operação Ano Novo

A polícia militar de Apucarana realizou ontem à noite (31), mais uma etapa da operação Ano Novo. Desta vez, 26 pessoas foram abordadas e um rapaz foi encaminhado para até o 10°BPM para realizar termo circunstanciado pela posse de maconha.

A operação foi realizada com o intuito de encontrar ilícitos e prevenir a ocorrência de crimes através da abordagem e qualificação de suspeitos durante a passagem de ano.



Foi realizado o policiamento com viaturas no entorno da área central, Barra Funda, Vila Regina, Parque Bela Vista, Afonso Camargo, Jardim Ponta Grossa, Marcos Freire e Avenida América.

Durante os trabalhos, uma das equipes em patrulhamento avistou dois rapazes em uma motocicleta, realizando manobra, equilibrando-se em uma só roda. Diante da infração de trânsito a equipe deu voz de abordagem, acatado pelos suspeitos de imediato.



O condutor da moto não possuía habilitação. Durante busca pessoal, foi encontrado no bolso da bermuda jeans, uma porção de maconha, pesando 22 gramas. O rapaz foi encaminhado até o 10º BPM para ser notificado. Ele relatou aos policiais ser usuário de drogas e que teria pago R$ 70 pelo entorpecente. A motocicleta foi liberada no local para outro condutor habilitado.