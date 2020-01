O feriado será caracterizado por mudança do tempo no Paraná. Uma frente fria avança pela Região Sul e deixa o tempo mais instável nas regiões paranaenses ao longo do dia, mas é a partir da tarde que o risco de chuva forte é mais alto, informou o Simepar, Sistema Meteorológico do Paraná.

Na quarta feira (1), deve chover aproximadamente 20 milímetros em Apucarana e região. A temperatura máxima deve ser de 29°C.

Conforme o Simepar, existe a previsão de chuva para os próximos dias.