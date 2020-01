Construção civil fecha 2019 com mais obras e empregos

Considerado um termômetro da economia, o setor de construção civil fechou 2019 em crescimento. De acordo com o balanço divulgado pela secretaria de Obras da Prefeitura, o número de alvarás concedidos em 2019 foi 7% maior do que no ano passado. Em todo 2018 foram expedidos 718 alvarás, contra 770 esse ano. Os dados ainda não são consolidados.

“Ainda deve aumentar esses números, pois ainda existem uns 10 alvarás que já foram solicitados e que ainda serão liberados. Eu vejo que é um sinal de crescimento. É um bom sinal de recomeço. Enfrentamos uma crise e agora estamos recuperando. No ano que vem, o setor da construção dele melhorar e crescer ainda mais”, detalha o secretário de obras de Apucarana, Herivelto Moreno.

O aquecimento do setor também é medido em empregos gerados. No ano passado, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, 513 vagas com carteira assinada foram fechadas no município na área. Neste ano, de janeiro a novembro - último mês disponível no cadastro - o saldo é positivo, com criação de 226 novos postos de trabalho na construção civil.

O engenheiro civil que atua há seis anos na área, Luiz Antônio Rodrigues destaca que em 2019 o setor ficou comprometido por causa das reformas do Governo. Para o ano que vem, a expectativa é bem mais otimista.“O setor da construção ficou truncado por causa das reformas. O desempenho começou a melhorar do meio para o final do ano. Estamos mais otimistas para o ano que vem. Os investidores devem apostar mais no setor em 2020. Os juros estão baixando, tem todo um trabalho para incentivar a construção e com isso melhora também a geração de emprego”, ressaltou Luiz Antônio Rodrigues.

A arquiteta Sarah Eclache destacou que a construção civil é a primeira área a ser afetada quando há uma crise e é a última a se reerguer. Para ele, entretanto, o reaquecimento deste ano deve continuar. “Este ano a área apresentou um crescimento, mesmo que pouco, e é sinal de que a economia está se estabilizando e isso tem relação com juros baixos e com a confiança em investimento do cidadão. As expectativas são de crescimento e estabilidade para o setor, no ano que vem, ” finaliza a profissional.