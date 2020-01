Parquinhos são instalados no Parque da Raposa em Apucarana 

Novos parquinhos foram instalados no Parque da Raposa em Apucarana. O prefeito Junior da Femac, divulgou nesta terça-feira (31), fotos em sua rede social e comemorou a revitalização do espaço, que deve continuar recebendo melhorias.

Em mensagem o prefeito desejou um feliz 2020. Junior também informou que os parquinhos já foram instalados.

Em outubro, através de um trabalho conjunto entre as secretarias municipais de Obras e de Serviços Públicos, a Prefeitura deu início à revitalização do Parque da Raposa. Uma série de melhorias estão sendo executadas, com o objetivo de manter a preservação do meio ambiente e, ao mesmo tempo, fazer com que o local volte a funcionar como uma área de lazer para a população.