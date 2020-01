Jovem de 18 anos é assaltado na Avenida Minas Gerais, em Apucarana

Um jovem de 18 anos foi assaltado na noite de segunda-feira (30), no cruzamento da Avenida Minas Gerais com a Avenida Grande Alexandre, em Apucarana. O crime aconteceu por volta das 22 horas.

Dois homens roubaram a bicicleta, mochila com carteira e o celular. A vítima só conseguiu avisar a família e a Polícia Militar uma hora depois do crime. As equipes fizeram buscas, contudo, não encontraram nenhum suspeito.

Apucarana 22h09min

Natureza Roubo

Endereço Av. Espirito Santo, 225 – Jd. Apucarana

Equipe CPU

Relata a solicitante que seu filho xxxxxxxxx de 18 anos foi vítima de roubo nos cruzamentos

da Av. Minas Gerais com grande Alexandre, próximo ao posto xxxxxxxxxx sendo que dois

indivíduos, ambos morenos e um deles de posse de uma arma aparentando ser um

simulacro de pistola o abordaram e deram voz de roubo, subtraindo da vítima 01 bicicleta cor

preta, 01 mochila com carteira e carteira do SUS e um celular J7 se evadindo tomando rumo

ignorado. A vítima só fez contato cerca de 1 hora depois do fato, não sendo possível obter

êxito na localização dos autores.