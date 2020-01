Suspeito de tráfico invade igreja durante culto para fugir da polícia, em Apucarana

Um jovem de 20 anos suspeito de tráfico de drogas foi preso na noite de segunda-feira (30), na Avenida Curitiba, no centro de Apucarana. De acordo com a Polícia Militar (PM), durante a fuga o rapaz invadiu uma igreja no momento de um culto, onde acabou detido.

Tudo começou quando uma equipe da PM avistou três homens em atitude suspeita na Praça da Onça. Ao ver a polícia se aproximando o trio fugiu. Um deles seguiu para uma igreja e se escondeu em meio aos fiéis. Contudo, acabou sendo encontrado pelos policiais que precisaram usar spray de pimenta para conter o rapaz.

Segundo a PM, o jovem já tem várias passagens por tráfico de drogas. Com ele a polícia apreendeu uma bolsa feminina e um pino com cocaína. Ele foi encaminhado à delegacia, já os outros dois suspeitos não foram localizados.