Um homem invadiu uma casa e ameaçou a ex-namorada na tarde de segunda-feira (30), na Rua Salino Caid Aguiar, no Residencial Sumatra I, em Apucarana.

De acordo com a Polícia Militar, a mãe da jovem disse que a filha teve um breve relacionamento com o rapaz. O homem tentou conversar com a jovem, que não permitiu a entrada dele na residência. Ele então pulou o muro, ameaçou a ex-namorada e depois fugiu.

A PM foi até o local porém não localizou o rapaz.