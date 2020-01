O Shopping Centronorte de Apucarana realizou o último sorteio do fechamento das vendas de Natal, na tarde desta segunda-feira (30). Maria Otaciana Boschini Sanches foi a ganhadora do Chevrolet Prisma Joy 0KM.

O prêmio faz parte da campanha anual do shopping que, ao longo do ano, realizou diversos sorteios nas principais datas do comércio, como Dia das Mães, Dia dos Pais e Páscoa.