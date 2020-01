Supersticiosos apostam em rituais para atrair prosperidade ao novo ano

Muitos supersticiosos apostam em pequenos rituais no dia 31 de dezembro para atrair prosperidade ao novo ano. A lista de simpatias inclui usar roupa branca, pular sete ondinhas, guardar sementes de uva ou romã na carteira, dentre outras. A coordenadora pedagógica Mara Mattos 52 anos, leva sua superstição a sério e confia que o ritual garante paz, amor e prosperidade. “Uso uma roupa branca e uma lingerie nova. Não como frango na ceia de réveillon também, porque é um animal que cisca para trás. Somente peixe que nada para frente ou porco que fuça para frente”, explica.

A funcionária pública Diva Navas procura sempre usar branco para ter paz além de conservar 12 sementes de uva na carteira para atrair dinheiro. “Também como lentilhas para ter prosperidade”, revela.

E a aposentada Maria José Guimarães 71 anos, usa roupas novas no Réveillon desde os 15 anos, por influência da mãe. “Neste ano vou usar a cor amarela para atrair dinheiro”, afirma.

Para a consultora de imagem e estilo Thálita Coelli, de Arapongas, de fato as cores simbolizam sentimentos e sensações. “A tradição surgiu porque as cores transmitem mensagens. As cores mexem com a gente e despertam sensações”, afirma.

Segundo a consultora, as cores ideais para comemorar a chegada de 2020 são a azul e branca. “Juntas essas cores representam prosperidade. Azul serenidade e branco renovação, tudo que precisamos para 2020”, conclui.

No entanto, para muitas pessoas a escolha de uma cor de roupa para usar na passagem de ano não é uma preocupação. “Para mim a cor da roupa não significa nada. Na virada em uso a roupa que eu me sentir melhor”, afirma a professora Franciele Oliveira.

Assim como Franciele, a professora Karen Hofiman também não é supersticiosa. “Não acredito que a cor influencie em alguma coisa. Mas eu gosto de comprar roupas novas para a virada de ano, para ficar bem arrumada”, comenta.