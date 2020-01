Secretário de Saúde, Beto Preto visita a Unidade de Tratamento do Câncer de Apucarana

O secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto visitou na tarde de hoje (30), a Unidade de Tratamento do Câncer, de Apucarana, do Hospital da Providência, de Apucarana, localizada na Rua Osório Ribas de Paula. O secretário foi convidado pela irmã Geovana Ramos, diretora-geral do Hospital da Providência, e demais integrantes da equipe, para conhecer o aparelho de radioterapia.

Beto Preto diz estar surpreso com a evolução da obra da unidade nos últimos meses. “Estou feliz com tudo o que está acontecendo. Muito mais de que um evento, é saber que uma vontade coletiva se transformou em realidade, uma realidade que tem parede de dois metros de largura, uma equipe, um aparelho de R$ 5 milhões e um prédio R$ 2 milhões. Até alguns meses não tínhamos nada. Quero parabenizar a todos os envolvidos nesse sonho coletivo”, comemora.

A montagem do aparelho ainda não foi concluída e, de acordo informações da assessoria do Providência, no momento está sendo instalada a parte eletroeletrônica. “Ainda não é a inauguração. Esse é um passo importante para Apucarana e região, por isso, não vou descansar enquanto não conseguir melhorar ainda mais a situação de saúde do Paraná. Gostaria de agradecer a confiança do nosso governador Ratinho Junior”, ressalta o secretário.

Para a irmã Geovana Ramos, a visita do secretário de Saúde é extremamente importante para a unidade. “Desde a chegada do aparelho, a gente sempre quis que o Beto Preto estivesse aqui. Na época que tivemos uma reunião com o presidente da Itaipu, em Curitiba, o Beto participou e se tem alguém que merece e o mérito nesta conquista é ele. Queríamos que ninguém visse esse equipamento antes do secretário”, completa.

Segundo a irmã Geovana, o equipamento ainda vai levar alguns dias para funcionar. “Esperamos que nos primeiros meses de 2020 esteja funcionando, mas ainda não temos uma data definida. O aparelho não similares na região e essa não foi qualquer conquista, foi uma aquisição inédita que trará os melhores tratamentos para os nossos pacientes”, comemora. Na ocasião, foi feita uma homenagem ao monsenhor Roberto Carrara pelas suas ações feitas ao hospital.

A conquista do acelerador linear foi viabilizada mediante a intermediação do então prefeito Beto Preto e do deputado federal Sérgio Souza, junto da direção da Itaipu Binacional. O equipamento importado sob encomenda dos Estados Unidos, tem um custo estimado de US$ 1,185 milhão.