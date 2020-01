Artista apucaranense rifa skate para conseguir lançar seu 1º disco

O escritor e rapper apucaranense Rafael Ferreira Vieira, o Rafa na Raça, está rifando um skate para conseguir recursos para finalizar seu 1º disco intitulado Brasil Navalha. Rafa esteve recentemente em São Paulo em turnê, onde aproveitou para gravar seu primeiro álbum. Contudo, o artista independente precisa de dinheiro para concluir o material.

Para concorrer ao skate montado da Red Nose é necessário adquirir uma rifa no valor de R$ 10, por meio do telefone (43) 9600-8686 ou la loja Punks, no centro da cidade. O skate será sorteado dia 24/01/2020.

Trajetória

Rafael Ferreira Vieira é autor do livro Perplexia, lançado em 2017. Tem mais de 40 composições musicais além de parcerias como o disco Não Há Educação sem Cultura, da União Lado Torre (ULT). Em junho deste ano, ele lançou o documentário Brasil Navalha que mostra sua trajetória e incessante busca pelo reconhecimento e valorização da arte independente produzida no município. O documentário também levanta questões políticas relacionadas aos investimentos na área cultural, além de provocar uma reflexão sobre a falta de conhecimento da população em relação ao trabalho desenvolvido pelos artistas locais.