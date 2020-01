Mega da Virada movimenta lotéricas de Apucarana; assista

Pagar as contas, comprar uma casa, um carro, viajar, ajudar os familiares, instituições de caridade e não trabalhar mais. Tudo isso faz parte dos sonhos de quem foi apostar na mega da virada, que deve um prêmio estimado em mais de R$300 milhões.

Lúcio Francisconi preparou até um bolão com amigos, está esperanço com o jogo e já tem planos para o prêmio. "Fiz um bolão com nove pessoas,cada um deu R$50. Vamos entrar em 2020 com o pé direito. Tem que jogar para poder tem chance, não é? Eu penso em investir em imóveis para ficar tranquilo o resto da vida, " detalhou.

Quem também já fez planos com os milhões da mega da virada, foi Ivo Domingos, ele até prometeu um churrasco para as funcionárias da lotérica e apostou números que não podem faltar no jogo dele. "Jogo toda vez o 22 e o 11, esses números são da sorte. Se eu ganhar vou fazer um churrascão e vou convidar até as funcionárias da lotérica. Quero ter uma vida melhor, hoje está difícil para todo mundo, começar o dia primeiro com uma bolada desse, nossa, ia ser muito bom," animado comentou Ivo.

O movimento nas lotéricas de Apucarana foi intenso na manhã desta segunda-feira (30), durante a tarde, é esperando também um grande público. Nesta terça-feira (31), quem ainda não fez uma aposta, terá a última oportunidade.

As lotéricas ficarão abertas nesta terça, somente para atender os apostadores. "Quem for para a lotérica com contas para apagar, não será atendido. As lotéricas ficarão abertas até as 18h, mas só para atender os apostadores. Algumas lotéricas devem fechar mais cedo. O nosso movimento foi muito grande, mas também com um prêmio desse, quem não quer ganhar R$300 milhões. Sabemos que ganhar não é fácil, mas se não jogar, não tem chance," ressaltou Luiz Carlos Gasparotti, responsável por uma lotérica, que fica no centro da cidade.

Ele já aproveitou e fez sua aposta. "Sempre repito o mesmo jogo. E muitas pessoas que vem na lotérica fazem isso. Tem quem pede para a máquina escolher os números. Se eu ganhar, meu patrão vai perder o funcionário. Boa sorte para todos nós," finaliza Luiz.

O prêmio da Mega-Sena da Virada, de R$ 300 milhões, pode render R$ 774 mil ao mês na poupança. O sorteio acontece na terça-feira (31).

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 4,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.



Já para uma aposta com 15 dezenas,limite máximo, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo a Caixa.

Veja no vídeo como foi a movimentação em Apucarana.