Polícia Militar é acionada para conter confusão por causa de troca de veículos, em Apucarana

Uma mulher chamou a polícia militar na noite de ontem (29), relatando que haviam pessoas atirando pedras em sua casa, na Avenida Santa Catarina, em Apucarana. A equipe policial foi até o local e constatou que se tratava de um desacordo comercial referente a uma troca de veículos.

A dona da casa apedrejada contou aos policiais que o casal que havia feito a troca de veículo com ela, chegou ao local em companhia de outras pessoas, fazendo ameaças e chegando a danificar o portão da residência. As mulheres chegaram a se agredir fisicamente.



Com as equipes policiais no local, os ânimos foram controlados e a situação começou a caminhar para um acordo, mas não por muito tempo. Quando o carro que o casal queria devolver para desfazer o negócio foi visto pela antiga proprietária, a confusão foi retomada porque ela afirmava que o veículo estaria em péssimas condições.



Como as discussões e ameaças foram retomadas por ambas as partes, os policiais militares decidiram conduzir todos para a delegacia para que as providências necessárias fossem tomadas.