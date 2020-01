Simepar prevê tempo estável para hoje e amanhã; dia 1º deve chover 

Sol e calor na maioria das cidades do Paraná nesta segunda-feira (30). O aquecimento é rápido e a sensação de calor aumenta bastante em todo o Estado. Durante a tarde pode ter chuva/temporal entre os setores oeste e sudoeste do Estado, áreas com ingresso de ar mais úmido e quente, informou o Simepar, Sistema Meteorológico do Paraná.

A temperatura deve chegar na casa dos 32ºC durante a tarde e não deve chover em Apucarana e região.

O aquecimento é intenso e faz bastante calor no Paraná. E por causa do calor, nesta terça-feira (31), aumenta um pouco a chance de chuva nas áreas da "metade sul" do Estado, porém ainda são eventos bem isolados e rápidos; isto é, chuva bem característica de verão, que ocorrem entre os períodos da tarde e da noite.

Amanhã a temperatura deve chegar aos 30ºC. Não deve chover.

Já para o dia 1º existe a possibilidade de chuva.