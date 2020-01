Cocap fecha ano ‘no azul’ e divide lucros pela primeira vez na história

Membros da Cooperativa de Reciclagem de Apucarana (Cocap) tiveram um final de ano mais feliz. Pela primeira vez, em mais de 15 anos de cooperativa, as contas fecharam no azul, e os cooperados puderam receber um bônus extra, além do pagamento do mês, uma espécie de 13º salário. Além disso, a partir deste ano, todos os trabalhadores tiveram férias remuneradas, também pela primeira vez.

A Cocap conta hoje com 45 cooperados. De acordo com o gestor da cooperativa Antônio Nogueira, o fato inédito só foi possível depois de 2 anos e meio enxugando as contas. “Priorizamos pagar dívidas e repassar recursos para o pessoal que trabalha, instituindo o pagamento de um salário mínimo para cada cooperado e também regularizamos documentações e dívidas”, explica o gestor. O cálculo para a partilha dos lucros foi feito com base no tempo de serviço de cada cooperado e na quantidade de faltas de cada um ao longo do ano. Em média, cada trabalhador recebeu um salário mínimo, além do pagamento do mês. Além da divisão da fatia de lucros da cooperativa deste ano, Nogueira conta que os cooperados passaram a ter recolhidos o INSS e receberam o direito a férias. “Todos os cooperados com mais de um ano de serviço tiraram férias remuneradas neste ano, algo que nunca aconteceu, e o INSS passou a ser recolhido regularmente, respeitando os direitos de todos eles”, garantiu. Nogueira comemora os resultados e afirma que apesar da crise econômica, a gestão conseguiu fechar o ano com chave de ouro. “Nos outros anos, sempre fechávamos as contas no vermelho. Este ano conseguimos privilegiar os direitos dos nossos cooperados, renovar nosso contrato com a prefeitura e ainda adquirir 3 caminhões, um deles, com recursos próprios da cooperativa. Sem dúvidas, um ano de resultados positivos para a Cocap”, afirma. Cooperada há 17 anos, Maria Aparecida Martins percebeu as mudanças no trabalho nos últimos anos. “Pela primeira vez na vida tirei férias. É muito bom, porque eu sempre trabalhei direto, sem descanso. Agora no final de ano também esse dinheiro extra vai ajudar muito minha família. Estou bem contente, nunca teve essas coisas, agora melhorou pra nós”, disse.

INTERVENÇÃO

Em maio de 2017, a 2ª Vara da Fazenda Pública de Apucarana determinou intervenção na Cooperativa de Reciclagem de Apucarana (Cocap). Investigações do Ministério Público do Paraná apontaram que os conselhos de Administração e Fiscal da cooperativa existiam apenas no papel e não exerciam as funções determinadas no estatuto da entidade, deixando de fiscalizar as atividades da cooperativa e o destino dos valores recebidos, especialmente do Município de Apucarana, além de diversos outros problemas. Para garantir a continuidade do funcionamento da cooperativa, que presta serviço essencial ao município, foi nomeado um interventor para a formação de novos conselhos de Administração e Fiscal da Cocap.