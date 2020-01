Último fim de semana do ano deve ser de sol e calor, prevê Simepar 

O sábado (28) será mais um dia com sol nas diversas regiões paranaenses e alguma nebulosidade. As temperaturas apresentam rápida elevação e, no decorrer da tarde, os termômetros ultrapassam os 30 ºC em praticamente todos os setores. No litoral do estado a nebulosidade fica mais variável. É baixa a condição, mas no interior há possibilidade de alguma chuva rápida a partir de alguma encosta de serra, segundo o Simepar, Sistema Meteorológico do Paraná.

A temperatura deve chegar aos 31°C durante a tarde de hoje. Não deve chover em Apucarana e região.

No domingo (29), o dia começa com o sol predominando em grande parte das regiões paranaenses, apenas no leste, entre a Região Metropolitana de Curitiba e as praias, o dia começa com nebulosidade variável, mas esta perde força ainda pela manhã e o sol predominará na região. As temperaturas apresentam rápida elevação, passando dos 30 ºC em todas as regiões, o que favorece a formação de pequenos núcleos isolados de chuvas entre a tarde e à noite.



Amanhã também não deve chover.