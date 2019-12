Apucarana se prepara para o aniversário da cidade

A programação comemorativa ao aniversário de 76 anos de emancipação política e administrativa de Apucarana já está sendo preparada pela prefeitura. As principais atrações foram discutidas nesta semana no gabinete do prefeito Junior da Femac (PDT). “A comemoração dos 76 anos do Município, que começa no dia 24 de janeiro (sexta-feira), será especial com shows musicais, barracas com praça de alimentação, a 58ª edição da Prova Pedestre 28 de Janeiro (no dia 25, sábado) e inaugurações de diversas obras públicas”, adianta Junior da Femac. Segundo ele, algumas atrações já estão garantidas e outras ainda dependem de acertos finais. “Teremos uma atração de renome nacional no dia 27 de janeiro (segunda-feira) e outros dois shows”, informa Junior. As barracas e o palco de shows estarão novamente no entorno da Catedral Nossa Senhora de Lourdes, de 24 a 27 de janeiro.

Inaugurações Durante os quatro dias da programação comemorativa do 76º aniversário de Apucarana serão entregues à população várias obras incluindo a nova Avenida Nova Ucrânia, ligando ao Contorno Sul; as Unidades Básicas de Saúde do Interlagos e Marissol; o complexo esportivo da Rua Denhei Kanashiro (próximo da Apae); reforma total do Parque Biguaçu e asfalto do Parque Industrial Galan, entre outras.

“Candidata laranja” I O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) está investigando uma possível “candidatura laranja” nas eleições para deputado estadual em 2018, em Apucarana. Trata-se de Viviane Darodda, que concorreu como deputada estadual pelo PSB e obteve apenas 45 votos. Viviane é esposa de Sidney da Kairos, que também concorreu pelo mesmo cargo pelo PSB. Ele obteve 1.500 votos, porém não se elegeu.

“Candidata laranja” II O TRE-PR está investigando o caso de Viviane Darodda porque ela recebeu R$ 30 mil do Fundo Partidário do PSB para custear sua campanha eleitoral, fez apenas os pífios 30 votos e o maior gasto foi pago a uma empresa do marido Sidney da Kairos. A investigação de suposta “candidatura laranja” em Apucarana consta do Acórdão nº 55.390, de 11 de novembro de 2019, que tem como relator o desembargador Tito Campos de Paula.

Recesso A Câmara de Vereadores de Apucarana está no período de recesso, mas apenas na questão relativa às sessões ordinárias, que voltam a ser realizadas apenas depois do dia 31 de janeiro. No entanto, a qualquer dia e hora os vereadores poderão ser convocados para sessões extraordinárias pelo presidente do Legislativo, Luciano Augusto Molina Ferreira (Rede), para votar possíveis projetos de lei encaminhados pelo Poder Executivo em regime de urgência.De plantão Durante o período do recesso, a Câmara de Apucarana mantém de plantão uma Comissão Representativa e Temporária com poderes para exarar pareceres nos projetos que forem encaminhados pelo Executivo. A comissão é composta pelos vereadores: Lucas Ortiz Leugi (Rede), Antônio Marques da Silva (PSD), o Marcos da Vila Reis, Franciley Preto Godói Poim (PSB), José Airton Deco de Araújo (PL) e a vereadora Márcia Regina da Silva Sousa (PSD).

Permanentes A Comissão Representativa e Temporária da Câmara de Vereadores de Apucarana foi aprovada pelo Legislativo na última sessão ordinária antes do recesso. Os nomes foram indicados pelo vereador Mauro Bertoli (DEM). A comissão se faz necessária porque todas as comissões permanentes e especiais são destituídas no período de recesso. Elas voltam a ser eleitas na primeira sessão ordinária de 2020.

“Fantasmas” O Ministério Público Estadual (MPE), por meio da 4ª Promotoria de Justiça de Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba, emitiu ontem uma recomendação administrativa ao presidente da Câmara de Vereadores local, Marcelo Bini (SD) para, que seja implantado até 2 de março o controle de ponto biométrico para todos os servidores comissionados. A iniciativa surgiu após denúncias da existência de servidores comissionados “fantasmas”.

Reforma tributária A comissão mista da reforma tributária não funcionará mais no recesso, como havia determinado o presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre (DEM-AP). O colegiado só será instalado em fevereiro, quando os parlamentares voltarem do recesso. Esse foi o segundo adiamento: a comissão deveria ter sido criada na semana passada, mas, pela indefinição nas indicações de seus integrantes, seu funcionamento acabou adiado para os primeiros dias de 2020.