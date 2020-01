A Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 11 vagas de emprego para a próxima quinta-feira (02/01). São oportunidades para conferente de cargas, costureiro, funileiro de automóveis, mecânico de automóveis, pintor de automóveis e polidor de automóveis.

Interessados devem comparecer na agência, que fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705, no centro, com documentos pessoais. Mais informações no telefone (43) 3423-1376.