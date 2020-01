Simepar prevê onda de calor neste fim de semana em Apucarana 

Os próximos dias serão de muito calor todo o estado do Paraná. Em Apucarana, a chuva só deve voltar na terça-feira (31), véspera do Ano Novo. Até lá, os termômetros podem registrar máxima de até 32ºC, no sábado (28), domingo (29) e segunda-feira (30).

Conforme o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), o sábado (28) será mais um dia de tempo estável com sol predominando nas diversas regiões paranaenses. As temperaturas apresentam rápida elevação e, no decorrer da tarde, os termômetros ultrapassam os 30 ºC em praticamente todos os setores. No litoral do Estado a nebulosidade fica mais variável.