Saiba como proteger os cães do barulho dos fogos na virada do ano; veja vídeo

As festas de Réveillon geralmente são animadas e divertidas, as famílias, os amigos tradicionalmente se reúnem para esperar o novo ano chegar. Algumas pessoas gostam de marcar a virada com os fogos de artificio, considerados 'inimigos' dos animais.

Quem tem animal em casa deve seguir algumas orientações para tentar proteger o bichinho, principalmente os cachorros. Para Luan Guapuruvu, gestor do Canil de Apucarana, uma das principais dicas é não deixar o animal amarrado.

"Se deixar o animal na coleira, ele pode tentar fugir e morrer enforcado. Já tivemos vários casos assim. Então coloque o animal em um ambiente fechado e seguro. É fundamental que se feche portas e janelas perto da hora da virada, para evitar fugas e até quedas. Com algodão fazer um tampão e colocar no ouvido do bichinho e principalmente dê muito amor para o cãozinho. Existe também algumas medicações que aliviam o stress do bichinho, mas é preciso de um veterinário para autorizar o medicamento, " detalha Luan.

Com a movimentação do final do ano, as casas cheias de parentes, os abandonos aumentam e muito nessa época. Nesta sexta-feira (27), um papagaia que foi abandonado em Apucarana foi levado para o Instituto Ambiental do Paraná , IAP de Londrina.

"O dono desse papagaio abandou lá no bosque, que não pode receber mais animais. Ele alegou que tem muitos parentes na casa dele, e por isso resolveu abandonar. Levamos o papagaio até o IAP. Muitos cachorros, gatos são abandonados nessa época. A equipe do canil fica de plantão em dezembro, para dar conta de tantos casos," finaliza Luan.

Confira a entrevista completa.