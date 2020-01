Apucarana retoma abertura de empregos formais

Neste final de ano Apucarana comemora a retomada do crescimento na geração de empregos com carteira assinada. Entre os meses de agosto e novembro, o município criou 621 postos de trabalho formais. O saldo positivo é apontado pelos dados do Caged – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, do Ministério do Trabalho. Nos últimos quatro meses, Apucarana registrou 4.620 admissões contra 3.999 desligamentos, resultando na variação positiva.

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac, afirma que o crescimento é resultado de um trabalho conjunto entre empresários, trabalhadores e o poder público que atua na atração de novos investimentos. “Quero agradecer aos empresários e trabalhadores de Apucarana e dizer que estamos lutando para trazer novas indústrias, agroindústrias e para fortalecer o comércio local. Somente em 2019, conseguimos atrair R$ 170 milhões em novos empreendimentos”, frisa Junior da Femac.

Além do esforço em atrair novos investimentos, o prefeito cita o trabalho realizado na capacitação dos trabalhadores. “Estamos oferecendo cursos gratuitos em diversas áreas, proporcionando ao mercado uma mão de obra qualificada. Somente na gestão Beto Preto, foram capacitados cerca de 10 mil trabalhadores”, reitera.

Junior da Femac também lembra de todo o ambiente criado neste final de ano – com a decoração e programação natalina – contribuiu para atrair consumidores de toda a região. “O comércio acabou também gerando por conta disso mais de 100 vagas temporárias de trabalho a partir de novembro, sem contar que tivemos novos empreendimentos comerciais que abriram suas portas neste final de ano”, assinala.

O setor que mais contribuiu para a retomada do crescimento nestes últimos quatro meses foi a construção civil com 195 postos formais, seguida pela indústria de transformação com 190 novas vagas de trabalho, pelo comércio com 133 e serviços com 105.

Junior da Femac afirma ainda que a prefeitura vem estimulando a economia por meio de outras iniciativas. Uma delas é o Programa Compras Apucarana. “Estamos apostando na Lei Municipal 101/2019 e na capacitação dos fornecedores para impulsionar a participação de empresas locais em licitações públicas”, informa .

Outra medida adotada a partir de julho deste ano foi a Lei Nº 097/2019, que permitiu alterações nas exigências visando a liberação do selo do Serviço de Inspeção Municipal (SIM). O objetivo foi garantir mais agilidade no processo para permitir a comercialização de produtos, subprodutos e linhas de abate de bovinos, suínos, caprinos, aves e peixes.