Apucarana recebe duas novas ambulâncias para o SAMU

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) de Apucarana vai receber em janeiro duas novas ambulâncias. Os dois veículos para o município foram garantidos dentro da política do Governo Federal de renovação de frota do SAMU a cada cinco anos.

Os dois novos veículos que chegam para renovar a frota do SAMU local estão entre 458 novas ambulâncias que o governo Federal entregou em meados de dezembro durante cerimônia em Sorocaba (SP), beneficiando 329 novos municípios, em 19 estados brasileiros.

Para renovar a frota, estão sendo considerados o tempo de uso e o funcionamento regularizado do serviço. Toda a frota com mais de cinco anos de uso, sem renovação anterior e que não possua irregularidades, pendências ou ocorrências nos órgãos de fiscalização, incluindo o Ministério da Saúde, deverá ser renovada.

As duas novas ambulâncias, que aguardam trâmites burocráticos para serem transportadas para Apucarana, devem começar a operar ainda em janeiro. O SAMU local opera com 4 ambulâncias oficias e mantém outras 4 de reserva.

“Em breve teremos mais novidades que podem garantir ao SAMU da nossa cidade levar o serviço de urgência e emergência com 4 ambulâncias novas, ou seja, com 100% da frota oficial renovada”, afirma o prefeito Junior da Femac.

SAMU 192

O objetivo do SAMU 192, que funciona 24h por dia, é socorrer rapidamente pacientes com necessidade de serem levados a unidades que prestam serviços de urgência ou emergência, como hospitais e Unidades de Pronto Atendimento (UPA), para atendimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos, entre outros, evitando sofrimento, sequelas ou mesmo a morte.

O acionamento do SAMU se dá pela ligação gratuita à Central de Regulação de Urgências, pelo número 192. A partir do atendimento, as equipes formadas por médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e condutores socorristas são destacados para prestar o atendimento.